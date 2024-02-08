Разведчики уничтожили группу пехоты ВСУ и позицию ПТРК «Джавелин»

На Артемовском направлении специальной операции разведчики «Южной» группировки войск нашли в лесополосе замаскированную позицию подготовленного к стрельбе противотанкового ракетного комплекса «Джавелин» американского производства.
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