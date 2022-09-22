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Оренбуржцев предупреждают о «погодных качелях»

Оренбуржцев предупреждают о «погодных качелях»

Ночные заморозки и жара днем – таков прогноз погоды в Оренбургской области в четверг, 22 сентября. По данным Приволжского УГМС, температура опустится ниже 0 градусов на северо-востоке области в утренние части, а днем стоит ждать 30-градусную жару.

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