Оренбуржцев предупреждают о «погодных качелях»

Ночные заморозки и жара днем – таков прогноз погоды в Оренбургской области в четверг, 22 сентября. По данным Приволжского УГМС, температура опустится ниже 0 градусов на северо-востоке области в утренние части, а днем стоит ждать 30-градусную жару.