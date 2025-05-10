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Новый папа римский Лев XIV сказал «Вперед, «Рома», встретив болельщиков римлян. Он болеет за клуб

Новый папа римский Лев XIV сказал «Вперед, «Рома», встретив болельщиков римлян. Он болеет за клуб

Ранее в СМИ появилась информация, что новый папа римский является болельщиком римского клуба.  Во время визита в святилище Дженаццано, недалеко от Рима, Лев XIV был встречен группой болельщиков.

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