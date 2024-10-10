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Как выбрать идеальную площадку под мероприятие или конференц-зал

Как выбрать идеальную площадку под мероприятие или конференц-зал

Как выбрать идеальную площадку под мероприятие или конференц-зал Юлия ПономареваОрганизация любого мероприятия — будь то корпоративный семинар, деловая конференция или даже праздничное торжество — требует особого внимания к выбору места проведения.

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