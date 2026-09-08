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Царьград

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С 1 октября в банкоматах запустят лимиты по СБП: что изменится

С 1 октября в банкоматах запустят лимиты по СБП: что изменится

Чужой банкомат больше не проблема: зачисление через СБП ограничат плавающим лимитом.С 1 октября в России заработает новый механизм внесения купюр в банкоматах: средства можно будет положить на свой счёт в одном банке через терминал совершенно другой финансовой организации.

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