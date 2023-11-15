Украина станет первым пользователем десантируемых машин Caracal от Rheinmetall

Немецкий концерн Rheinmetall намерен передать ВСУ за счет средств немецкого правительства пять десантируемых машин Caracal, изготовленных на производственных линиях компании.
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