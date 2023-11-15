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Военное обозрение

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Украина станет первым пользователем десантируемых машин Caracal от Rheinmetall

Украина станет первым пользователем десантируемых машин Caracal от Rheinmetall

Немецкий концерн Rheinmetall намерен передать ВСУ за счет средств немецкого правительства пять десантируемых машин Caracal, изготовленных на производственных линиях компании.

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Комментарии
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Александр Север
где ж мы вас всех хоронить то будем...
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