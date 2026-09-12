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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де Дзерби о результатах «Тоттенхэма»: «Это не тяжелый момент – тяжелым был прошлый сезон. Мы 74 раза вошли в штрафную «Эвертона», но создали недостаточно моментов»

Главный тренер « Тоттенхэма » Роберто Де Дзерби прокомментировал ничью с « Эвертоном » (0:0) в 4-м туре АПЛ .

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