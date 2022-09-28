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Представлен обновленный кроссовер Infiniti QX50 2023 модельного года: он стал спортивнее и незначительно подорожал

Представлен обновленный кроссовер Infiniti QX50 2023 модельного года: он стал спортивнее и незначительно подорожал

Японская компания Infiniti объявила о улучшении кроссовера Infiniti QX50 2023 модельного года. В плане дизайна этот автомобиль не получил никаких изменений, однако было добавлено больше стандартного оснащения, а также новый уровень отделки Sport.

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