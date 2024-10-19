Субботнее утро в Приморском районе Петербурга началось с грохота и отключения света. Местные жители в соцсетях сообщают, что сначала услышали громкий хлопок, от которого многие проснулись.
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Субботнее утро в Приморском районе Петербурга началось с грохота и отключения света. Местные жители в соцсетях сообщают, что сначала услышали громкий хлопок, от которого многие проснулись.