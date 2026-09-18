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Диетолог рассказал, кому опасно делать уколы для похудения

Диетолог рассказал, кому опасно делать уколы для похудения

Специалист посоветовал бы использовать подобные препараты всем Уколы для похудения, которые стали очень популярны среди россиян, изначально разрабатывались для людей с сахарным диабетом, рассказал aif.

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