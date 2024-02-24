Тренер Плющев: мне кажется, Овечкин играет для команды, а не для рекордов

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин уже вписал свое имя в историю вне зависимости от того, сможет он побить какие-то рекорды или нет.
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