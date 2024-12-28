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Минпросвещения назвало минимальные баллы ЕГЭ на 2025-2026 учебный год

Минпросвещения назвало минимальные баллы ЕГЭ на 2025-2026 учебный год

Министерство просвещения РФ объявило минимальное количество баллов, которое необходимо набрать в 2025-2026 учебном году на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) для поступления в образовательные организации, находящиеся в ведении министерства.

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