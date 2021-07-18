Политика как она есть

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Немецкие политики не брезгуют зарабатывать политические очки на фоне десятков погибших в наводнении

Немецкие политики не брезгуют зарабатывать политические очки на фоне десятков погибших в наводнении

Наводнение в районе Арвайлер в земле Рейнланд-Пфальц на западе ФРГ забрало уже 156 человеческих жизней.

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Василий Солонин
Какой ужас
Алекс Переверзев
Видео смотрел как люди тонут. Где их МЧС?
Евгений Натесов
Вот если бы в России погибло бы столько людей вой поднялся бы до небес. Путин был бы во всем виноват. И немецкие СМИ выли бы не меньше всех.
Медбрат
Думал, что у них организованнее власти

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