Немецкие политики не брезгуют зарабатывать политические очки на фоне десятков погибших в наводнении

Политика как она естьПолитикаНемецкие политики не брезгуют зарабатывать политические очки на фоне десятков погибших в наводненииНаводнение в районе Арвайлер в земле Рейнланд-Пфальц на западе ФРГ забрало уже 156 человеческих жизней.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВСВасилий СолонинКакой ужасАлекс ПереверзевВидео смотрел как люди тонут. Где их МЧС?Евгений НатесовВот если бы в России погибло бы столько людей вой поднялся бы до небес. Путин был бы во всем виноват. И немецкие СМИ выли бы не меньше всех.МедбратДумал, что у них организованнее властиКомментировать
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