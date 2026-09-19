ЧП в Улан-Удэ: после грозы дотла сгорел частный дом

В Улан-Удэ частный дом сгорел после грозы. Причиной пожара стали грозовые разряды. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место, жертв и пострадавших нет.
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