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Царьград

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ЧП в Улан-Удэ: после грозы дотла сгорел частный дом

ЧП в Улан-Удэ: после грозы дотла сгорел частный дом

В Улан-Удэ частный дом сгорел после грозы. Причиной пожара стали грозовые разряды. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место, жертв и пострадавших нет.

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