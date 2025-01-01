Маск: взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе мог быть вызван бомбой в салоне

Илон Маск заявил, что причиной взрыва электропикапа Cybertruck его компании Tesla в Лас-Вегасе стало использование большого количества пиротехники или бомбы, а не техническая неисправность самого автомобиля.
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