Рекомендации Минтруда для работодателей: работа с сотрудниками старше 50 лет

Министерство труда предложило компаниям план работы с сотрудниками старше 50 лет. В рекомендациях – оптимизация найма, адаптация каналов привлечения кандидатов, программы профессиональной переподготовки и возможные карьерные траектории для старшего поколения.
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