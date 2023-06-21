Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

115 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • алекс кузь
    В семьях с достатком 60000 руб на человека - нет таких случаев. Опека добивает семьи.На Алтае родители...
  • Владимир Грачев
    Думаю, химическая кастрация данного индивида не исправит и может привести к его озлобленности и переходу к убийствам....Депутаты разработ...
  • Татьяна Пономарева (Чушенкова)
    Нашей Думе, видимо, делать больше нечего. Страна в шоколаде, только время перевести осталось. Диву даешься.Возврат перехода ...

Как будут работать лагеря в Егорьевском районе, где бушует лесной пожар

Как будут работать лагеря в Егорьевском районе, где бушует лесной пожар

Заезд в "Золотую рыбку" из-за пожаров переносят уже во второй раз Первая лагерная смена в загородном лагере "Юность", который расположен в Егорьевском районе, где сейчас в Лебяжинском лесничестве на площади 3400 га бушует лесной пожар, продолжается.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх