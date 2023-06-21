Как будут работать лагеря в Егорьевском районе, где бушует лесной пожар

Заезд в "Золотую рыбку" из-за пожаров переносят уже во второй раз Первая лагерная смена в загородном лагере "Юность", который расположен в Егорьевском районе, где сейчас в Лебяжинском лесничестве на площади 3400 га бушует лесной пожар, продолжается.