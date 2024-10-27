Депутат ГД Чаплин: мошенники под видом работников ЖКХ начали обирать россиян

В России активизировались мошенники, выдающие себя за работников ЖКХ. Они связываются с гражданами по телефону, отправляют им смс или пишут в мессенджерах, рассказал РИА «Новости» председатель союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.