Жителя Дубая в ОАЭ наградили за героическое спасение пятерых человек

Полиция Дубая наградила Шахвеза Хана, 28-летнего стажера-аудитора из Индии, за спасение пятерых человек из тонущего внедорожника во время сильных дождей в апреле прошлого года, 22 марта пишет Khaleej Times.
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