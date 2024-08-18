Гибридная война. Кто и как нам врет

Малик Гумеров

Гибридная война - понятия для овечек ! ВОЙНА - планы и цели = захват ресурсов страны , уничтожение населения способного противостоять итоговым целям ! Как называть - гибридная она или культурная или через танки и бомбы - по хуям , если гибридная = для баранов и овечек ! ЦЕЛИ ВОЙНЫ = ГЛАВНОЕ ДОСТИЧЬ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ ! В 90-е враг достиг поставленных целей ! Вооруженная до зубов , миллионная армия СССР оказалась бессильной против технологий войны врага - страну победили , разграбили , закабалили ! АРМИЯ СМИРНО СТОЯЛА И СМОТРЕЛА КАК РАСПРАВЛЯЮТСЯ НАД СТРАНОЙ , генералы еще и помогали !!! И сегодня уже война на уничтожение России в самом разгаре ! Уже 30 лет детей воспитывает враг ( хочешь победить народ = воспитай его детей ! ВСЕ РАБОТАЕТ ! ) ; 30 лет у России нет экономически - финансового суверенитета - всем командует враг !!! ; России запрещена своя идеология - страна дрейфует по воле волн ! Куда прибъет никому не известно ! Культурно - ценностные ориентиры насаждает враг ! ОНИ МОЩНЕЕ ЧЕМ АТОМНАЯ БОМБА ! Олигархат России - холопы врага , 95 % чиновничества - холопы врага , либерастия , элитка , власовщина во власти и в армии ... почти на 100 % холопы врага .... ; Если на горячих фронтах - на поле боя Россия одерживает победу над врагом - это тактические победы ! А на стратегических фронтах - на фронтах экономики , идеологии , мировоззрения , образования , культуры , ...... Россия поставлена на коленки и лижет задницы врагу , через холопствующее перед врагом чиновничество ! !!! По Курску , Белгороду ... видно = они создают условия для дивеорсий врага = что означает = они готовы сдать страну-народ врагу ! ЭЛИТКА РОССИИ ПРОДАЖНА , АНТИНАРОДНА !!! За лизать задницу своему импортному хозяину они готовы продать и страну и народ !!! В школах еще и сегодня воспитывают детей по Соровским учебникам = русофобами !!! Будущее обнуляется ! ВОТ ЭТО И ЕСТЬ ВОЙНА , а где стреляют пушки = это прикрытие фантиками настоящей войны !!! ПОБЕДУ СПОСОБНА ОДЕРЖАТЬ ТОЛЬКО ТОТ НАРОД КОТОРЫЙ СТАНЕТ ХОЗИНОМ СТРАНЫ = ПРАВИТ СВОИМИ СЛУГАМИ - ЧИНОВНИКАМИ , и КОТОРЫЙ СПОСОБЕН САНИРОВАТЬ ПАРАЗИТОВ ЛОМЕХУЗОВ - ОЛИГАРХАТ , ЛИБЕРАСТИЮ . ПРОЗАПАДНУЮ ЭЛИТКУ , ЧИНОВНИЧЕСТВО .... !