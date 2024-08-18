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Свежие комментарии

Гибридная война. Кто и как нам врет

Гибридная война. Кто и как нам врет

Достаточно долго раздумывал над вопросом, который волнует многих, но о котором говорят настолько обтекаемо, что после дискуссии всегда тема остается не раскрытой.

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Кошмар
В МИД России опровергли статью WP о срыве секретных переговоров между Киевом и Москвой Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на публикацию The Washington Post, в которой говорится о срыве непрямых переговоров Киева и Москвы в Катаре на тему ударов по объектам критической инфраструктуры. Подобные сообщения американского издания неправдивы, пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.
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11 час.
Малик Гумеров
Гибридная война - понятия для овечек !                                            ВОЙНА - планы и цели = захват  ресурсов страны , уничтожение населения  способного противостоять итоговым целям !              Как называть - гибридная она или культурная или через танки и бомбы - по хуям , если гибридная = для баранов и овечек !    ЦЕЛИ ВОЙНЫ = ГЛАВНОЕ  ДОСТИЧЬ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ !                                                                                                                 В 90-е враг достиг поставленных целей !    Вооруженная до зубов  , миллионная армия СССР  оказалась бессильной против технологий войны врага - страну  победили , разграбили , закабалили !     АРМИЯ СМИРНО СТОЯЛА И СМОТРЕЛА КАК РАСПРАВЛЯЮТСЯ НАД СТРАНОЙ , генералы еще и помогали  !!!                                                                                                                       И сегодня  уже война на уничтожение России в самом разгаре !  Уже 30 лет детей воспитывает враг ( хочешь победить народ = воспитай его детей ! ВСЕ РАБОТАЕТ ! ) ; 30 лет у России нет экономически - финансового суверенитета - всем командует враг !!! ;    России запрещена своя идеология - страна дрейфует по воле волн ! Куда прибъет никому не известно !   Культурно - ценностные ориентиры  насаждает враг !   ОНИ МОЩНЕЕ ЧЕМ АТОМНАЯ БОМБА !     Олигархат России - холопы врага , 95 % чиновничества - холопы врага , либерастия , элитка , власовщина во власти и в армии ... почти на 100 % холопы врага .... ;                                                                                                                Если на горячих фронтах - на поле боя Россия одерживает победу над врагом - это тактические победы !                                         А на стратегических фронтах - на фронтах экономики , идеологии , мировоззрения , образования , культуры , ...... Россия поставлена на коленки и лижет задницы врагу , через холопствующее перед врагом чиновничество ! !!!    По  Курску , Белгороду ... видно = они создают условия для дивеорсий врага = что означает = они готовы сдать  страну-народ врагу !    ЭЛИТКА РОССИИ ПРОДАЖНА , АНТИНАРОДНА !!!    За лизать задницу своему импортному хозяину они готовы продать и страну и народ !!!                                                                 В школах еще и сегодня воспитывают детей по Соровским учебникам = русофобами !!!    Будущее обнуляется !                               ВОТ ЭТО И ЕСТЬ ВОЙНА  , а где стреляют пушки  = это прикрытие фантиками  настоящей войны !!!          ПОБЕДУ СПОСОБНА ОДЕРЖАТЬ ТОЛЬКО  ТОТ НАРОД КОТОРЫЙ СТАНЕТ ХОЗИНОМ СТРАНЫ = ПРАВИТ СВОИМИ СЛУГАМИ - ЧИНОВНИКАМИ , и КОТОРЫЙ СПОСОБЕН  САНИРОВАТЬ  ПАРАЗИТОВ ЛОМЕХУЗОВ - ОЛИГАРХАТ , ЛИБЕРАСТИЮ . ПРОЗАПАДНУЮ ЭЛИТКУ , ЧИНОВНИЧЕСТВО .... !
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6 час.
МГ
Малик Гумеров
ТЬ
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6 час.

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