Как разделить комнату на зоны: 7 лучших идей, подсмотренных у дизайнеров

Показываем классные решения, которые стоит взять на заметку! В условиях ограниченного метража, особенно в квартирах-студиях или малогабаритных жилых помещениях, зонирование становится не просто желанием, а необходимостью.
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