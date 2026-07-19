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Рублев об уверенности в матче с Дардери: «Не знаю, что это было, но игралось хорошо»

16-я ракетка мира Андрей Рублев высказался о победе над Лучано Дардери в финале турнира в Баштаде – 6:4, 6:3.

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