Свыше 600 тысяч запорожцев остались без электричества – губернатор

В результате атаки ВСУ на Запорожскую область более 600 тысяч жителей остались без электричества. Губернатор Евгений Балицкий сообщил, что на месте работают сотрудники МЧС, обеспечивающие подключение социально значимых объектов к резервным источникам питания.