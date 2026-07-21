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Глава РФПИ Дмитриев обратился к Мерцу с вопросом о «Северных потоках»

Глава РФПИ Дмитриев обратился к Мерцу с вопросом о «Северных потоках»

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца об энергетическом кризисе в Европе.

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