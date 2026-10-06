Россельхознадзор сжег 20 тонн креветок из Индии в порту Петербурга

Партия креветок Ваннамей из Индии весом 20 тонн была уничтожена после того, как в порту Санкт-Петербурга специалисты Россельхознадзора обнаружили нарушение температурного режима при транспортировке.
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Можно было отдать голодным медведям, что по стране шастаются. Накормить других животных.