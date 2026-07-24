Глобальная тревога по поводу инфляции усилилась

Обострение иранского кризиса и последовавшее за ним резкое подорожание энергоносителей вкупе с ростом расходов на искусственный интеллект, усилили тревогу инвесторов по поводу глобального скачка инфляции.
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