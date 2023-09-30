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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хохлачев о Цыплакове как новом лидере «Спартака»: «Может им стать, конечно. У него есть все данные»

25-летний нападающий набрал 10 (4+6) очков в 12 матчах текущего Фонбет Чемпионата КХЛ.  Хохлачев и Цыплаков являются воспитанниками «Спартака».

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