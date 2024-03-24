SHAMAN выпустил песню, посвященную теракту в "Крокусе"

Певец Shaman посвятил новую песню жертвам теракта в концертном зале Красногорска. Исполнитель написал в своём телеграм-канале: «В день нашего общенационального траура по жертвам бесчеловечного террористического акта в московском «Крокус Сити Холле» я хочу почтить память всех погибших песней, которую написал вчера».