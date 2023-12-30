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Как сделать измерительный микрофон своими руками: характеристики и способы

Чаще всего изготовить своими руками измерительный микрофон решают те, кому нужно не только проверить, но и выполнить корректировку амплитудно-частотной характеристики жилого помещения, студии, концертного зала или любого другого помещения.

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