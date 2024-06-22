83-я годовщина начала Великой Отечественной войны

С начала Великой Отечественной войны миновало 83 года. Именно в этот день, 22 июня 1941 года в 3:15 утра по московскому времени немецкая авиация без объявления войны вторглась в воздушное пространство СССР, и тысячи орудий и минометов вермахта открыли огонь по расположениям советских войск близ границы, тем самым ознаменовав начало самой кровопролитной войны за всю историю нашего государства.
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