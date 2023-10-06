Басков пришел в шок от секрета Газманова: Слегка опешил, узнав это»

Сегодня все россияне обсуждают неловкий, но достаточно комичный случай про народного артиста России Николая Баскова, который попал в некомфортную ситуацию во время беседы с Родионом Газмановым, когда обсуждал творчество своего коллеги.
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