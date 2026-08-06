Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Российские средние зарплаты оказались выше, чем в некоторых странах ЕС

Российские средние зарплаты оказались выше, чем в некоторых странах ЕС

Средняя зарплата в России в пересчете на ППС оказалась выше, чем в ряде стран ЕС Средняя зарплата в России в 2025-м составила больше 101 тыс.

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Комментарии
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Александр Рожков
А подсчитали процент денег, которые приходятся на самых богатых у нас и у них? Вряд ли это пришло в голову тем умникам, которые всё это здесь печатают.
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1 м.