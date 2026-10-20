Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве установлено, что злоумышленники — представители российской компании-поставщика и иностранной фирмы-посредника — ввели в заблуждение руководство одной из коммерческих организаций, заключив договоры купли-продажи на поставку шести элитных автомобилей общей стоимостью 70 млн рублей.
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