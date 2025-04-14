Тегеран и Вашингтон: новый раунд ядерных переговоров после консультаций с Оманом

Тегеран определит место следующего раунда переговоров с США после консультаций с Оманом. Переговоры о ядерной программе проходят в конструктивном формате; первый раунд состоялся в Маскате под руководством Аббаса Арагчи и Стивена Уиткоффа.
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