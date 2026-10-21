Россия готова вернуться к трехстороннему формату переговоров по Украине в десятых числах ноября. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя встречу Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
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