Министр инфраструктуры: "Прошу всех граждан проявлять ответственность"

На дорогах движение транспорта осуществляется в зимних условиях, и работники Государственной администрации автомобильных дорог делают все возможное, чтобы все республиканские и региональные дороги были проходимыми.
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