22 октября в самарском аэропорту Курумоч из-за угрозы атаки беспилотников скорректировали расписание девяти рейсов: отменены перелеты в Минеральные Воды и обратно, задержаны вылеты в Москву и Ташкент, а также прибытие самолетов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Ташкента.
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