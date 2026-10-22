22 октября в самарском аэропорту Курумоч из-за угрозы атаки беспилотников скорректировали расписание девяти рейсов: отменены перелеты в Минеральные Воды и обратно, задержаны вылеты в Москву и Ташкент, а также прибытие самолетов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Ташкента.