Россия и Украина договорились о временном прекращении боевых действий в городе Олешки Херсонской области.
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