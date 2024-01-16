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С Кипра уезжают. Головную структуру «Тинькофф банка» ждет переезд на остров Русский

С Кипра уезжают. Головную структуру «Тинькофф банка» ждет переезд на остров Русский

Акционеры TCS Group (головная структура «Тинькофф банка») на внеочередном собрании одобрили редомициляцию группы с Кипра в российский специальный административный район на остров Русский, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на KONKURENT.

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