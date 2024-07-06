Три государства Африки объединились в конфедерацию

Главы трх африканских государств (Буркина-Фасо, Мали и Нигера) приняли решение сформировать конфедерацию «Союз государств Сахеля» Об этом сообщается в совместном заявление глав государств по итогам прошедшего в Ниамее саммита, в работе которого приняли участие лидеры Буркина-Фасо, Мали и Нигера.