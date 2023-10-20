Что произойдет, если будильник ставить на повтор: ученые опровергли прежние выводы

Признайтесь, ведь вы тоже не встаете сразу с первым звонком будильника, а начинаете «торги» — нажимаете кнопку «отложить», а то и не один раз? Раньше считалось, что такое «рваное» пробуждение по утрам очень вредит здоровью.
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