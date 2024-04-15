Жителя Красноселькупа подозревают в покушении на убийство

Зеленый змий и агрессия фигурируют в двух эпизодах нападений жителя Красноселькупа на односельчан. Доказательства по уголовным делам о покушении на убийстве и причинении вреда здоровья в отношение северянина сейчас собирают следователи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии