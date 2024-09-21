Театр абсурда
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Театр абсурда

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Одесса — наша. У украинской элиты оказались российские паспорта

Одесса — наша. У украинской элиты оказались российские паспорта

На Украине 17 сентября прогремел скандал вокруг возможного наличия у мэра Одессы Геннадия Труханова российского паспорта.

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