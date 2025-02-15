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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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О’Делл не набрал ни одного очка в 8 матчах за «Ак Барс». Канадский форвард получил 4 минуты штрафа в матче с «Салаватом»

34-летний канадский форвард присоединился к казанскому клубу в январе после расторжения контракта с московским «Динамо».

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