Военное обозрение

3 248 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Как не давать повода для радости, они ликуют над победой, Херсон вернулся. Русские не понимают, что происходит.Дмитрий Медведев ...
  • андрей васильев
    наша задача, что бы пик не был пройден без нашего повеления.Сотрудник Европей...
  • андрей васильев
    наша задача, что бы пик никогда неСотрудник Европей...

МИД Японии подтвердил гибель своего гражданина, воевавшего на Украине

МИД Японии подтвердил гибель своего гражданина, воевавшего на Украине

Японец вступил в ряды ВСУ, чтобы участвовать в боевых действиях против российской армии, но, как и многие другие иностранные наемники, был уничтожен.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх