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Посол России обвинил НАТО во лжи о пользе милитаризации для экономики

Посол России обвинил НАТО во лжи о пользе милитаризации для экономики

Курс НАТО на форсированную милитаризацию наносит ущерб экономике и социальному благополучию жителей Европы.

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