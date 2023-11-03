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СК РФ предъявил заочное обвинение экс-премьеру Украины Арсению Яценюку

СК РФ предъявил заочное обвинение экс-премьеру Украины Арсению Яценюку

Как сообщили в Следственном комитете России, экс-премьер-министру Украины Арсению Яценюку и другим бывшим высокопоставленным украинским чиновникам за преступления в 2014 году предъявлено заочное обвинение.

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