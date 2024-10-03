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Курские новости

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В Курской области ВСУ потеряли большую часть западной техники

В Курской области ВСУ потеряли большую часть западной техники

В курском приграничье выжигается техника ВСУ. О больших потерях в живой силе и технике Украины заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны, Герой России Апти Алаудинов.

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