В Курской области ВСУ потеряли большую часть западной техники

В курском приграничье выжигается техника ВСУ. О больших потерях в живой силе и технике Украины заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны, Герой России Апти Алаудинов.
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