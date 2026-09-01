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Около 23 тысяч детей впервые переступят пороги школ Алтайского края

Около 23 тысяч детей впервые переступят пороги школ Алтайского края

Около 30 школ 1 сентября вновь принимают детей после завершения капитального ремонта Торжественные линейки в честь Дня знаний проходят 1 сентября в школах Алтайского края.

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