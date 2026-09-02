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Сказка про Бабу Ягу для детей и взрослых

Сказка про Бабу Ягу для детей и взрослых

Всем нам с детства знакома сказка про Бабу Ягу — но что, если привычная история окажется не такой уж страшной, а сама старуха с костяной ногой вовсе не той, кем её считают?Всем нам с детства знакома сказка про Бабу Ягу — но что, если привычная история окажется не такой уж страшной, а сама старуха с костяной ногой вовсе не той, кем её считают? Тропа умирала у самого края чащи.

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